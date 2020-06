David Tavares recuperado da covid-19

JN Hoje às 21:59 Facebook

Jogador do Benfica esteve quase 50 dias infetado e em isolamento. Nas redes sociais anunciou a recuperação. "Foi difícil, mas já faz parte do passado".

David Tavares anunciou este domingo estar recuperado da infeção de coronavírus.

"Foi difícil, mas já faz parte do passado. Agora, é olhar em frente, pensar só em coisas positivas e trabalhar muito! Mais do que nunca. Estamos juntos! Carrega, Benfica!", escreveu o jovem no Instagram

Recorde-se que médio, de 21 anos, foi o único jogador do Benfica a testar positivo à covid-19. Desde 10 de maio até este domingo esteve em isolamento.