Davidovich Fokina está nos quartos mas sonha com o título

Alejandro Davidovich Fokina avançou, esta quarta-feira, para os 'quartos' do Estoril Open e já pensa ir mais além, com o tenista espanhol a assumir que seria especial conquistar o seu primeiro título ATP no local onde tudo começou.

O quarto cabeça de série, que teve "bye" na primeira ronda, superiorizou-se ao compatriota Bernabé Zapata Miralles, com os parciais de 6-3 e 7-6 (7-5), num encontro muito bem disputado, que durou quase duas horas, e, no final, em declarações aos jornalistas, reconheceu que "não foi fácil" regressar ao 'court' depois de ter sido finalista no Masters 1.000 de Monte Carlo.

"E o Bernabé é um grande jogador, estava a jogar grandes encontros aqui e conhecemo-nos muito bem. Sabia que me ia criar dificuldades. Soube lidar com a pressão, já que não é fácil, depois de ser finalista, vir aqui e ganhar uma ronda inaugural. Estou muito contente com a vitória e à espera do próximo adversário", afirmou, depois de ter derrotado o 'qualifier' espanhol na segunda ronda.

O 28.º tenista mundial tem, contudo, outra ambição para esta edição do Estoril Open, torneio onde, em 2019, alcançou a sua primeira vitória no circuito ATP, frente ao norte-americano Taylor Fritz.

"Venho aqui para conquistar o troféu. Já fiquei nas meias-finais e hoje escrevi na câmara 'terceiro ano'. Quero mesmo ganhar este torneio, é um torneio muito bonito, muito especial para mim, já que foi aqui que conquistei a minha primeira vitória ATP", confessou.

O espanhol, de 22 anos, foi semifinalista na terra batida do Clube de Ténis do Estoril em 2019 e 2021 e, após ter alcançado a primeira final da carreira em Monte Carlo, procura agora estrear o palmarés no único torneio ATP disputado em Portugal.

"Seria muito bonito, até porque aqui em Portugal tratam-me muito bem. Seria um sonho ganhar aqui o meu primeiro torneio já que foi aqui que comecei", concluiu.

Nos quartos de final, Davidovich Fokina vai defrontar o vencedor do encontro entre o português Nuno Borges e o norte-americano Frances Tiafoe.