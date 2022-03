Daymaro Salina quer "aproveitar o fator casa" no regresso da Champions

JN Hoje às 14:42 Facebook

"Aproveitar o fator casa" e tentar "ganhar com uma vantagem boa" para encarar a deslocação a França com maior tranquilidade é a receita de Daymaro Salina para o play-off de acesso aos quartos de final da Liga dos Campeões de andebol.

O F. C. Porto terá pela frente o Montpellier, onde atua o internacional português Gilberto Duarte, que é quarto classificado na liga francesa e terminou o grupo A da Champions no quarto posto.

"É uma eliminatória, por isso temos de aproveitar o fator casa e dar o máximo em busca de um resultado satisfatório para levarmos até França. São jogos que nos obrigam a estar ao nosso melhor nível", disse o pivot dos dragões, aos canais do clube.

Pedindo casa cheia na quinta-feira, Salina elogia um Montpellier "que tem jogadores de grande qualidade, jogam muito rápido e fizeram uma boa campanha até agora na Liga dos Campeões".

A primeira mão do play-off de acesso aos quartos de final da Liga dos Campeões realiza-se esta quinta-feira, 31 de março, no Dragão Caixa (19:45). A segunda mão está agendada para o dia 6 de abril (21:45), em França.

O F. C. Porto terminou a primeira fase da competição no quinto lugar do grupo B e segue na segunda posição do Campeonato Nacional, a três pontos de distância do líder Sporting, mas com menos um jogo realizado do que os leões.