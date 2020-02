Daymaro Salina renova com o FC Porto até 2023

JN/Agências Hoje às 17:17 Facebook

Twitter

Partilhar

O andebolista internacional português de origem cubana Daymaro Salina renovou contrato com o F. C. Porto até ao final de 2022/23, informou esta quinta-feira o clube portuense no site oficial.

O pivô, de 32 anos, chegou ao F. C. Porto em outubro de 2011, proveniente do Artemisa, de Cuba, e depois de adquirida a dupla nacionalidade tem sido um elemento indispensável entre os eleitos da seleção portuguesa.

"Desde o ano passado tem sido em grande para mim e para o grupo. Aqui, no F. C. Porto, e também na seleção nacional. Pelo F. C. Porto, ganhámos tudo o que tínhamos para ganhar em Portugal e fomos à 'final four' da Taça EHF", afirmou Daymaro Salina, na reação ao novo vínculo.

O pivô recordou ainda o "apuramento histórico" para a fase final do Euro2020, em que Portugal alcançou "a melhor classificação de todos os tempos", ao terminar na sexta posição.

"Penso que para este ano as coisas vão continuar a correr bem e espero que conquistemos tudo o que conseguimos o ano passado a nível nacional", acrescentou Daymaro Salina, que este ano soma 34 jogos e 71 golos pelos azuis e brancos.

Com a renovação de Daymaro Salina, o FC Porto continua a segurar as pérolas, depois de prolongar os contratos de Diogo Branquinho, André Gomes, Miguel Martins, Victor Iturriza e Angel Hernández.

Daymaro Salina integrou a seleção portuguesa de andebol que em janeiro conquistou o melhor resultado de sempre no Campeonato da Europa, ao terminar no sexto lugar da prova, cuja fase final se realizou na Áustria, Noruega e Suécia.

Recorde-se que o pivô recebeu o Dragão de Ouro Atleta de Alta Competição, no ano passado.