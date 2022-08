De Bruyne sobre Bernardo Silva: "É um jogador genial e muito querido aqui"

JN Hoje às 13:00 Facebook

Kevin de Bruyne, médio do Manchester City, expressou a admiração que tem por Bernardo Silva e deixou claro que espera que o internacional português permaneça no Manchester City.

"No meu modo de ver creio que ficará aqui esta temporada, por isso não há nada que me preocupe. Aconteça o que acontecer, é um jogador genial. Espero que fique connosco, ele sabe que aqui é muito querido e estimado", referiu, Kevin De Bruyne após o triunfo do Manchester City, por 4-0, na receção ao Bournemouth.

No entanto, segundo o jornal "Sport", Barcelona e Manchester City têm acordo por Bernardo Silva e a contratação poderá avançar quando o emblema catalão conseguir reduzir um pouco mais a sua folha salarial. Recorde-se que os catalães, e depois de muita polémica, conseguiram inscrever todos os reforços, à exceção de Jules Koundé.