De Laurentiis não quer contratar mais jogadores africanos

O presidente do Nápoles, Aurelio De Laurentiis, criticou o calendário da CAN, competição que se realiza durante a temporada competitiva na Europa, e para não sair prejudicado afirmou que não iria contratar mais jogadores africanos, para ter todo o plantel disponível durante a realização da prova.

"Chega de jogadores africanos, ou, então, desistem de jogar a CAN. Não contrato mais por isso. Pagamos os salários para mandá-los jogar pelo mundo fora a meio do campeonato", começou o polémico dirigente, que conta com o nigeriano Victor Osimhen, o camaronês Zambo Anguissa e os argelinos Adam Ounas e Faouzi Ghoulam no plantel napolitano.

Na mesma entrevista à Smart Talk, De Laurentiis critica a tentativa da criação de uma Superliga europeia, por sentir que apenas "os privilegiados eram convidados" e deixou ainda mais uma farpa à forma como os clubes de topo são geridos.

"O mundo do futebol é cego. Já ninguém se lembra do fair play financeiro. E o futebol não é apenas paixão, mas também uma indústria. O mundo do futebol não se sabe governar, é um teatro", afirmou o presidente.