De Messi a Mbappé. O fabuloso destino dos Golden Boy

O Golden Boy é um prémio entregue anualmente pelo jornal italiano "Tuttosport" ao melhor jogador com menos de 21 anos. João Félix é o mais recente vencedor e Renato Sanches o que mais tarda em afirmar-se entre os jogadores que foram distinguidos com este prémio.

O jornal italiano "Tuttosport" distingue o melhor jogador do ano com menos de 21 anos desde 2003. João Félix venceu a edição de 2019, sucedendo a Matthijs de Ligt. O português apareceu na equipa principal do Benfica com 18 anos e brilhou durante a última época. Em 43 jogos realizados em todas as competições, Félix marcou 20 golos e fez 11 assistências, sendo que grande parte do rendimento foi desde a entrada do técnico Bruno Lage, em janeiro de 2019. A qualidade mostrada em tão pouco tempo pelo Benfica valeu-lhe uma transferência milionária para o Atlético de Madrid, por 126 milhões de euros. Aos 20 anos, é o novo Golden Boy do futebol mundial.

O que esperar desta distinção? De uma forma geral, os vencedores deste prémio afirmaram-se como estrelas do futebol mundial. Apenas Renato Sanches tarda em justificar. É pertinente pensar se Félix vai vingar no futebol europeu, depois dos números no Benfica, da importância que teve na conquista do campeonato, e tendo em conta a responsabilidade que tem pela frente no Atlético de Madrid e do desafio de responder aos críticos

Conheço o percurso dos vencedores do Golden Boy

Rafael van der Vaart - 2003 Foto: DR

Rafael van der Vaart - Foi o primeiro vencedor do prémio, enquanto representava o Ajax. Teve um percurso com passagens pelo Hamburgo, Tottenham, Real Madrid e claro, o Ajax, onde deu o salto. O médio holandês somou 175 golos e 116 assistências na carreira e foi vice-campeão Mundial (2010). É o quarto holandês com mais jogos pela seleção, 109, na qual apontou 25 golos.

Wayne Rooney - 2004 Foto: César Santos

Wayne Rooney - O sucesso continua. Rooney foi o Golden Boy no ano em que se transferiu do Everton para o Manchester United. Nos red devils criou um legado, tornou-se num dos melhores da história do futebol inglês e apontou 256 golos pelo clube. Além disso, conquistou cinco títulos da Premier League, uma Liga dos Campeões e uma Liga Europa. É também o segundo melhor marcador de sempre do campeonato inglês, atrás de Alan Shearer.

Lionel Messi - 2005 Foto: Global Imagens/Jorge Carmona

Lionel Messi - O astro argentino é a maior prova de sucesso dos jogadores em questão. Ao todo são 36 troféus conquistados e 693 golos marcados na carreira. Na altura em que venceu o prémio já era um fora de série e assumiu-se como um dos melhores jogadores da história do futebol. Criou um legado no Barcelona e marcou uma era do futebol. Atualmente, com 32 anos continua numa forma tremenda, embora tenha adaptado a sua função dentro de campo ao longo dos anos.

Cesc Fàbregas - 2006 Foto: Global Imagens/David Augusto

Cesc Fàbregas - O médio espanhol recolheu o prémio enquanto jogador do Arsenal, onde apareceu com 17 anos. Pouco tempo depois, era um dos melhores jogadores da Liga Inglesa e destacava-se pela sua técnica, qualidade de passe e inteligência nas decisões. Passou muitos anos nos "gunners", onde realizou 92 assistências! De seguida, rumou ao Barcelona, o seu clube do coração e teve anos bem aceitáveis no clube, vencendo inúmeros troféus. Agora, depois de jogar no Chelsea, encontra-se no Mónaco com 32 anos de idade.

Kun Aguero - 2007 Foto: Global Imagens/Gustavo Bom

Sergio Aguero - Outro que pertence ao grupo de estrelas que já venceram o Golden Boy. Na altura pertencia ao Atlético de Madrid e era opção frequente da equipa com apenas 19 anos. As expectativas impostas não desiludiram e nasceu um craque no Vicente Calderón, que, em quatro anos ao serviço dos colchoneros faturou 100 golos. Em 2011, Kun Aguero transferiu-se para o Manchester City e já conquistou um número invejável de troféus, além dos 244 golos marcados pelos citizens. Faltam 88 tentos para se tornar no melhor marcador de sempre da Premier League (Alan Shearer). Mesmo que não o consiga, o 2.º posto é perfeitamente alcançável, restando 36 golos para ultrapassar Wayne Rooney (Golden Boy em 2004).

Anderson - 2008 Foto: Global Imagens/António Simões

Anderson - O vencedor de 2008 tinha-se transferido na época anterior para o Manchester United, proveniente do F. C. Porto. Passou pouco tempo nos dragões, devido à qualidade exibida, o que fez os red devils chegarem-se à frente com 30,5 milhões de euros (na altura um valor considerável) para o garantir. Embora Anderson tenha terminado a carreira recentemente, com apenas 31 anos, os poucos anos em que jogou ao mais alto nível foram de qualidade, apesar de não ter tanto mediatismo em relação aos colegas de equipa. Enquanto atleta do Manchester United, com 181 jogos realizados, compôs um palmarés vasto, incluindo quatro campeonatos e uma Liga dos Campeões, em que bateu um dos penáltis decisivos na final de Moscovo.

Alexandre Pato - 2009 Foto: Global Imagens/Arquivo

Alexandre Pato - Um dos que mais prometia e menos sucesso teve, a não ser a passagem no AC Milan. Pato rumou aos italianos em 2007 e foi eleito Golden Boy na época seguinte, quando ganhou a titularidade e mostrou serviço pelos "rossoneri". Atuou em 150 partidas pelo clube, faturou 63 golos e deu a marcar por 18 vezes. A quebra de rendimento fez com fosse vendido ao Corinthians e o brasileiro nunca conseguiu recuperar a forma nem chegar ao potencial que se esperava. De momento joga no São Paulo e nem sempre é opção inicial no "tricolor".

Mario Balotelli - 2010 Foto: Global Imagens/João Santos

Mario Balotelli - Um dos casos mais incompreendidos do futebol europeu. Balotelli venceu este prémio no ano em que rumou de Milão a Manchester por uma quantia a rondar os 30 milhões de euros. Apesar de não ser titular indiscutível no Manchester City, era um jogador que precisava de poucos minutos para faturar e demonstrar qualidade, embora tivesse um problema reconhecido por todos os técnicos que o orientaram: a falta de disciplina. Teve passagens pelo Milan, Liverpool, Nice e Marselha depois de sair dos citizens e nunca atingiu o que podia na realidade. Atualmente, joga no Brescia, de Itália, e foi expulso de um treino na última semana por não se esforçar devidamente.

Mario Gotze - 2011 Foto: Global Imagens/Fábio Poço

Mario Gotze - Um jogador repleto de qualidade que atingiu a elite do futebol europeu, mas podia ter outras proezas e conquistas se não fosse afetado por problemas como lesões, principalmente derivadas de uma doença que desgasta os músculos e que podia ter terminado com a carreira do alemão, há cerca de dois anos. Quando foi eleito Golden Boy, era um dos craques emergentes daquela equipa de sonho do Borussia Dortmund. Teve um percurso fantástico nos alemães, onde foi campeão antes de se transferir para o rival direto, Bayern de Munique. Nos bávaros, enquanto esteve bem fisicamente, foi regularmente utilizado. O momento alto da carreira foi quando marcou o golo deu a conquista à seleção germânica do Mundial 2014, no prolongamento da final contra a Argentina. Em 2016 regressou ao Dortmund, onde ainda hoje joga, porém com menor regularidade.

Isco - 2012 Foto: Global Imagens/Ivan del Val

Isco - Francisco Alarcón ainda se encontra no topo do futebol europeu, apesar de não ser opção frequente de Zinedine Zidane no Real Madrid. Foi no Málaga que se lançou e obteve a proeza de Golden Boy. No ano seguinte, rumou ao Real Madrid e teve um percurso descendente no número de jogos até à atualidade. O pico da carreira foi na época 2017/2018, quando foi crucial para a conquista da Liga dos Campeões pelo Real Madrid. Aos 27 anos, procura ganhar espaço nos merengues, até com o objetivo de ser escolha inicial de Luis Enrique no Euro 2020.

Paul Pogba - 2013 Foto: Global Imagens/Gerardo Santos

Paul Pogba - O francês é considerado uma das estrelas a vencer este prémio e tem uma carreira de sucesso até ao momento, embora esteja mais apagado no Manchester United ultimamente. Venceu vários títulos nos red devils, assim como na Juventus, e foi campeão do mundo em 2018, na Rússia. Quando foi eleito o melhor jovem do ano, atuava na equipa de Turim e apresentava números espantosos para um médio centro. Graças à qualidade demonstrada, tornou-se na transferência mais cara do mundo no momento em que rumou para Inglaterra (105 milhões de euros).

Raheem Sterling - 2014 Foto: Global Imagens/Fábio Poço

Raheem Sterling - Golden Boy do Liverpool, prometia tornar-se num dos melhores jogadores do mundo. Assim aconteceu e neste momento Sterling é um dos craques da Premier League. Já venceu inúmeros títulos no Manchester City e com números deslumbrantes. Em 210 jogos realizados, esteve presente em 153 golos. Atualmente, é uma das principais armas de Pep Guardiola e foi crucial na qualificação da seleção inglesa para o Europeu de 2020.

Anthony Martial - 2015 Foto: Global Imagens/Jorge Amaral

Anthony Martial - Apesar de ainda ter 23 anos, já o venceu há quatro. Martial protagonizou uma transferência sonante do Mónaco para o Manchester United por 60 milhões de euros. Foi uma revelação na Ligue 1, o que despertou o interesse dos red devils. Tem presença no golo, pois leva 53 tentos e 32 assistências no clube inglês, no entanto, havia uma expectativa diferente de como Martial poderia estar na atualidade. Ao longo dos anos, roda entre o onze inicial e o banco de suplentes à espera de mais oportunidades e o adepto aguarda pela sua explosão. A dúvida é se será em Manchester ou noutro lado.

Renato Sanches - 2016 Foto: Global Imagens/Gerardo Santos

Renato Sanches - É talvez o jogador que menos provou a conquista deste prémio, apesar de ainda poder relançar a carreira. Renato teve uma época de sonho no Benfica. Ganhou a titularidade com apenas 18 anos e era um autêntico poço de força no meio-campo das águias e da seleção nacional, onde também foi importantíssimo na conquista do Euro 2016. Estava motivado e prometia ser um dos melhores na posição dele nos próximos anos. O Bayern de Munique garantiu o passe do jogador no início da época 2016/2017 e nunca se conseguiu afirmar, nem quando passou por empréstimos no Swansea e Lille. Os franceses compraram-no por 20 milhões de euros esta época e Renato foi titular em apenas 17% dos jogos da equipa. Tem apenas 23 anos e ainda há esperança de se impor no futebol europeu e mostrar o porquê de ter sido o Golden Boy há três anos.

Kylian Mbappé - 2017 Foto: Global Imagens/Gustavo Bom

Kylian Mbappé - A seguir a Leo Messi é possivelmente o caso mais fascinante. Com apenas 18 anos, já era uma das principais estrelas do futebol europeu quando venceu o campeonato francês ao serviço do Mónaco. Nos monegascos, marcou 27 golos e fez 16 assistências, números extraordinários para um avançado de tenra idade. Em 2017 rumou ao Paris Saint-Germain e já venceu todos os troféus possíveis, à exceção da Liga dos Campeões. Foi um dos melhores jogadores do Mundial 2018, que acabou com a seleção francesa campeã. Mbappé já faz parte das contas quando se aborda o tema de melhor jogador do mundo e tem um futuro brilhante pela frente. Com apenas 20 anos, já ultrapassou a marca dos 100 golos, tendo sido um dos mais jovens da história a fazê-lo.

Matthijs de Ligt - 2018 Foto: Global Imagens/Miguel Pereira

Matthijs de Ligt - Vencedor antes de João Félix, conquistou esse título individual devido à época realizada em 2018/2019 pelo Ajax. É pouco comum um defesa central com esta idade afirmar-se neste contexto futebolístico e o holandês era um dos melhores jogadores da equipa de Amesterdão. Foi crucial na conquista do campeonato e da taça. Marcou ao Real Madrid e foi autor do golo que eliminou a Juventus na caminhada até à meia-final da Liga dos Campeões. Transferiu-se para a Juventus depois disso, clube onde atua neste momento e tem sido regularmente escolha.

Os resultados para já são positivos e a maior parte destes jogadores teve ou está a ter uma carreira de sucesso.

Resta agora esperar para ver como vai responder João Félix e se daqui a uns anos poderá estar incluído no lote de jogadores brilhantes que venceram o Golden Boy.