De regresso ao Benfica, Gonçalo Sobral aponta aos títulos

O fixo internacional português Gonçalo Sobral está de regresso ao futsal do Benfica, com um contrato válido até 2024, divulgou o clube lisboeta na sua página oficial.

"Seis anos depois, Gonçalo Sobral está de regresso a uma casa de onde saiu após a temporada 2015/2016 para ingressar na equipa do Quinta dos Lombos", indicou o clube.

O jogador lembrou que acabou a formação na Luz, de onde saiu pela necessidade de ter mais minutos de jogo e crescer.

"Volto um jogador mais maduro, mais feito, e quero demonstrar toda a minha qualidade ganhando troféus e títulos para o Benfica", assinalou o jogador, em declarações à BTV.

O fixo, de 26 anos, começou no futsal no ABC Nelas, antes de se mudar para os sub-20 do Benfica. Chegou à equipa principal das águias em 2015/2016, tendo-se transferido na temporada seguinte para a Quinta dos Lombos.

