De um nevoeiro cerrado de fumo surgiu a águia vitoriosa

Equipa de Nélson Veríssimo esteve a perder, mas garantiu os três pontos com golos de Grimando e Gonçalo Ramos. Jogo em Portimão esteve suspenso devido a tochas e petardos.

A desinspiração foi evidente, mas, mesmo assim, o Benfica foi capaz de somar três pontos e inspirar otimismo dos bons ares algarvios para o resto do campeonato, que se prevê intenso quanto à luta pelo segundo lugar, aquele que está mais ao alcance das águias. Grimaldo e Gonçalo Ramos ficam com os louros do regresso às vitórias fora de casa num jogo também marcado por mais episódios lamentáveis, que só mancham (se é que é possível manchar mais, pois claro) a imagem do futebol local para lá da fronteira.