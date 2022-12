De uma empresa de Gaia surgiu a mascote do Mundial do Catar

A Air Designers foi a responsável pela criação da gigante mascote insuflável, presente no Mundial 2022, no Catar. O "La'Eeb" tem 15 metros e foi concebido diretamente de Pedroso, em Gaia, sede da empresa criada em 1998.

De Gaia para o Mundo, mais especificamente para o Catar. A Air Designers concebeu a mascote insuflável que esteve presente no Mundial 2022 e fez parte, a 20 de novembro, da cerimónia de abertura no estádio Al Bayt. A empresa gaiense conta com vários trabalhos internacionais, mas o orgulho por este é especial. O JN esteve à conversa com Márcia Perrone, criativa comercial, e Paloma Perrone, responsável pelo desenvolvimento de negócios da Air Designers, para contar a história. "La'Eeb" mede 15 metros e só o rosto da mascote tem quatro metros.

"Recebemos uma chamada para saber se fazíamos um projeto de uma cabeça de cinco metros a flutuar no meio de um estádio de futebol. Achámos estranho, mas dissemos que sim. Não temos medo de desafios", começaram a contar. Márcia e Paloma explicam que a ideia da mascote surgiu de Michael Curry, um norte-americano que costuma estar envolvido nas cerimónias de Mundiais. Este contratou uma empresa italiana que, por sua vez, contratou a Carros de Foc, uma empresa espanhola que contratou a Air Designers para produzir a mascote insuflável.