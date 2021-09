DeAndre Jordan assina pelos Lakers

Bernardo Monteiro Ontem às 22:08 Facebook

No seguimento da tentativa dos responsáveis dos Los Angeles Lakers de construírem uma equipa que possa disputar o titulo chegou mais um reforço à equipa de Lebron James. Desta feita é DeAndre Jordan o novo elemento, trocando assim os Brooklyn Nets, outro projeto para atacar o troféu da NBA, que juntou nomes como Kevin Durant, James Harden ou Kyrie Irving.

O poste, de 2,11 metros, assinou um contrato de um ano com a formação de Los Angeles, no valor de 2,1 milhões de euros. O ex-All Star vai, assim, representar o grande rival dos Clippers, o outro emblema de LA no qual permaneceu ao longo de 10 temporadas, antes de vestir as camisolas dos Dallas Mavericks, dos New York Knicks e dos Brooklyn Nets.

Esta contratação vem reforçar a aposta em jogadores experientes, com vasto currículo na melhor liga de basquetebol do Mundo. O que significa que, para ajudar Lebron James e Anthony Davis na busca pelo título, os responsáveis dos Lakers somaram Russel Westbrook, Rajon Rondo, Carmelo Anthony e Dwight Howard, todos com mais de 30 anos.

Em sentido inverso segue o espanhol Marc Gasol transferido para os Memphis Grizzlies, juntamente com a escolha do segundo round do draft de 2024, a troco dos direitos do chinês Wang Zhelin.</p>