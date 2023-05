Debandada em estádio de El Salvador causa pelo menos 12 mortos

JN/Agências Hoje às 08:25 Facebook

Pelo menos 12 pessoas morreram no sábado, em El Salvador, durante uma debandada de adeptos que tentavam entrar num estádio da capital, para assistir a uma partida de futebol, avançou a presidência do país.

O secretário de imprensa da presidência salvadorenha disse, na rede social Twitter, que a debandada no estádio Cuscatlan, em San Salvador, causou ainda centenas de feridos.

Um porta-voz do corpo de paramédicos Comandos de Salvamento, Carlos Fuentes, disse aos repórteres que cerca de 100 feridos foram transferidos para diferentes hospitais e cerca de 500 pessoas foram afetadas pela debandada.

"Foi uma avalanche de adeptos que invadiram o portão. Alguns ainda estavam sob o metal no túnel. Outros conseguiram chegar às bancadas e depois ao campo e sufocaram", disse Fuentes.

A televisão local transmitiu imagens ao vivo da debandada. Dezenas de adeptos conseguiram chegaram ao campo, onde receberam tratamento médico.

Pelo menos duas pessoas foram transportadas para o hospital em "estado crítico", escreveu a Polícia Nacional Civil salvadorenha no Twitter.

De acordo com informações iniciais da polícia, a debandada foi iniciada aos 16 minutos de um jogo da primeira divisão local, entre o Alianza e o CD FAZ, por um grupo de adeptos que tentava entrar no estádio.

A partida foi interrompida para retirar os espetadores do estádio, situado a cerca de 41 quilómetros a nordeste da capital.

O ministro da Saúde de El Salvador, Francisco Alabi, garantiu que "todos os pacientes" transferidos foram atendidos pelos serviços de urgência hospitalar.

O ministro do Interior, Juan Carlos Bidegain, disse que equipas da Proteção Civil estavam no local a ajudar os afetados.

Centenas de agentes da polícia e militares também foram enviados para o estádio.

A Federação Salvadorenha de Futebol lamentou as mortes, num comunicado, e acrescentou que "pedirá imediatamente um relatório sobre o ocorrido e comunicará as informações pertinentes no menor tempo possível".

O Alianza e o CD FAS, duas das equipas com mais adeptos do país, estavam a disputar a segunda mão dos quartos de final do torneio de Clausura 2023, partida que foi suspensa após a debandada.