O Sporting anunciou que o debate eleitoral entre as três listas candidatas terá lugar na próxima quarta-feira, 23 de fevereiro, a partir das 21.30 horas, com transmissão direta na SportingTV e com Sérgio Sousa no papel de moderador.

Os candidatos Frederico Varandas (Lista A), em busca da reeleição para o segundo mandato, Ricardo Oliveira (Lista B) e Nuno Sousa (Lista C) irão debater os assuntos de relevo no universo leonino, no Museu do Sporting.

As eleições estão agendadas para 5 de março.