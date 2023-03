Decidiu a eliminatória com o F. C. Porto mas já tem destino traçado

JN Hoje às 15:24 Facebook

Emprestado pelo Chelsea ao Inter Milão até ao final da temporada, Romelu Lukaku vai voltar a Londres em junho, confirmou Giuseppe Marotta, diretor executivo dos italianos.

Foi o herói do Inter Milão nos oitavos de final da Liga dos Campeões, ao apontar o golo que derrotou o F. C. Porto no Giuseppe Meazza (1-0) e que acabaria por decidir a eliminatória, mas nem isso foi suficiente para os responsáveis do clube italiano repensarem a situação de Romelu Lukaku.

Cedido pelo Chelsea até ao final da época, o ponta de lança internacional belga, de 29 anos, não vai continuar nos "nerazzurri" em 2023/2024, assegurou Giuseppe Marotta.

"O empréstimo termina no dia 30 de junho. Independentemente do quão bem jogue até lá, ele vai regressar ao Chelsea. Numa época atípica, devido ao Mundial, Lukaku não conseguiu encontrar o ritmo que lhe permita estar ao seu melhor nível", disse o diretor executivo do clube milanês, citado pela "Sky Itália".

Esta época, Romelu Lukaku participou em 18 jogos pelo Inter Milão, no conjunto de todas as competições, tendo apontado apenas cinco golos.