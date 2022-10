Decisão do clássico teve herói repetido

Nuno A. Amaral Ontem às 23:51 Facebook

Rafa foi o maior perigo para os portistas e fez um golo, tal como na última vitória da águia no Dragão. Taremi só uma vez assustou Vlachodimos

Ao raio X No duelo entre dois jogadores de quem se esperavam ações decisivas no clássico do Dragão, Rafa Silva ganhou por muitos a Mehdi Taremi, apesar do resultado tangencial da partida a favor das águias. Para além de ter marcado o golo decisivo, num lance que começou por ser anulado por fora de jogo, mas que o VAR corrigiu, o avançado do Benfica foi bastante mais rematador (sete disparos, contra apenas um do iraniano) e esteve sempre muito ativo no jogo, tendo cabeceado uma bola à barra.

Ainda antes desse lance, também na primeira parte, Taremi foi o protagonista da grande oportunidade de golo criada pelo F. C. Porto, num cabeceamento perigosíssimo, defendido de forma sensacional pelo guarda-redes Vlachodimos. Depois, praticamente desapareceu do jogo a nível ofensivo, o que também terá tido a ver com o facto de a equipa portista ter ficado a jogar com menos um a partir dos 27 minutos, com o avançado persa a ser forçado a defender mais e a ocupar zonas recuadas do relvado. Quanto a Rafa, que já marcara na última vitória no Dragão, foi o maior tormento para a defesa portista. Além dos sete remates que efetuou, ganhou sete duelos e teve seis dribles bem sucedidos.