Decisão do MP pode influenciar o Tribunal Arbitral no caso de Miguel Afonso

O Ministério Público concluiu que não há indícios de prova de importunação sexual por parte de Miguel Cardoso a uma jogadora de 16 anos. A decisão poderá influenciar o Tribunal Arbitral do Desporto a reverter a suspensão imposta pelo Conselho de Disciplina.

Miguel Afonso foi acusado por várias jogadoras do Rio Ave, no ano passado, de assédio sexual, num caso que remonta à época 2020/21, o que levou o Conselho de Disciplina da FPF a suspendê-lo por 35 meses. No despacho de arquivamento a que o JN teve acesso, o MP pronuncia-se apenas sobre uma acusação de assédio sexual a uma jogadora de 16 anos, o único que foi analisado, por se tratar de uma menor, uma vez que, sendo um crime público, não precisa de queixa. As restantes eventuais lesadas não chegaram a apresentar queixa-crime.

No documento, a procuradora da República Carla Palmeira justifica que "porque não se mostra minimamente indiciada a prática do crime de importunação sexual de menor por parte do denunciado [Miguel Afonso] à ofendida [a menor], determina-se o arquivamento dos presentes autos". Resumindo, o MP não encontrou provas da prática de qualquer crime por parte de Miguel Afonso sobre a menor.