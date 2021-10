Deco regressa ao Barcelona como observador do mercado português

Hoje às 22:17 Facebook

A antiga estrela culé vai regressar ao Barcelona para integrar o departamento de "scouting". Deco será o responsável de prospeção pelo mercado português e brasileiro.

O ex-internacional luso vai substituir André Cury, que acabou demitido por alegadas irregularidades em alguns contratos.

Deco representou o Barcelona entre 2004 e 2008 e vai trabalhar diretamente com Mateu Alemany, diretor do futebol, e com Jordi Cruyff, responsável pelo "scouting" internacional.

Depois de terminar a carreira de futebolista, em 2013, Deco criou uma empresa de representação de jogadores tendo já mediado transferências para o futebol português e de Portugal para o estrangeiro.