Defesa com novos ajustes para o Dragão

A expulsão do central Penetra no último jogo, frente ao Paços de Ferreira, força o técnico Rui Pedro Silva a reconfigurar, de novo, a linha defensiva para a deslocação ao terreno do F.C. Porto.

Riccieli, que regressa de castigo, será a opção para um esquema de três centrais, enquanto De La Fuente pode ser solução para o corredor direito caso o técnico opte por uma linha de quatro defensores.

Rúben Lima, Diogo Figueiras e Heriberto, ainda lesionados, não podem dar o contributo num jogo que marca o regresso de Rui Pedro Silva ao Dragão, onde já desempenhou funções de técnico adjunto, em 2016/17, na equipa então orientada por Nuno Espírito Santo.