Defesa croata jogou infetado a seis dias de receber Portugal

A polémica está instalada e, indiretamente, tem ligação à seleção nacional portuguesa. O defesa croata do Besiktas, Domagoj Vida, fez toda a primeira parte do particular com a Turquia, disputado esta quarta-feira e que terminou com um empate a três. Estava infetado pela covid-19 e só ficou a saber que tinha testado positivo já no decorrer do jogo.

Trata-se de uma notícia preocupante até para Portugal e que poderá ter alguma influência no Grupo 3 da Liga das Nações, já que a Croácia irá defrontar a seleção nacional na próxima terça-feira, em Split, três dias depois da visita a Estocolmo. Os próximos dias serão determinantes para perceber se Vida poderá ter infetado outro colega de equipa ou mesmo um adversário turco.

Através de um comunicado, a federação croata garante que seguiu todos os protocolos da UEFA. A comitiva fez um primeiro teste de despistagem na passada segunda-feira e todos os resultados deram negativo.

Já esta quarta-feira, face ao jogo de sábado contra a Suécia, o grupo de trabalho croata foi submetido a novos testes à covid-19, na parte da manhã, sendo que os resultados foram conhecidos no decorrer do jogo com a Turquia, numa altura em que Vidal já tinha sido substituído.

O defesa central foi prontamente isolado do resto dos colegas e staff croata.