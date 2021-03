Rui Farinha Ontem às 23:28 Facebook

Equipa de Ruben Amorim ultrapassa Vitória de Guimarães com golo de Gonçalo Inácio. Aos 16 anos, Dário Essugo torna-se no mais novo de sempre a jogar no Sporting.

Mais uma vitória e mais um passo rumo ao título. O Sporting derrotou o V. Guimarães, graças a um golo de Gonçalo Inácio, e mantém uma preciosa vantagem de 10 pontos para o F. C. Porto, quando faltam 10 jornadas (e 30 pontos) para o fim. Mesmo sem o capitão Coates, os leões voltaram, à semelhança dos últimos jogos, a mostrar dificuldades no ataque, mas a defesa mantém-se a um nível altíssimo: nas últimas dez rondas só sofreu três golos.

Houve surpresa nos dois onzes em Alvalade. No Sporting, Ruben Amorim escolheu Daniel Bragança, que se estreou como titular, para colmatar a ausência de Nuno Santos, enquanto João Henriques mudou toda a defesa, após a derrota frente ao Gil. Alterou também a estratégia, apostando num esquema de três centrais. Apesar da última semana não ter sido fácil, devido a várias polémicas e dois casos de covid-19, o Sporting assinou uma boa primeira parte, comandado por Pedro Gonçalves, que destilou classe. Já depois de atirar à barra, assinou uma assistência magnífica para um golo de Tomás, que foi anulado.

Ainda assim, os minhotos, que demoraram a adaptar-se ao ritmo, deram uma sapatada na partida no espaço de apenas um minuto: Edwards atirou à barra e, logo a seguir, Estupiñan imitou-o. Mais confortável e em alguns momentos a jogar de igual para igual, o Vitória acabou por cair perto do intervalo. Palhinha ganhou nas alturas e serviu Inácio para o 1-0.

Pérola de 16 anos

O segundo período não teve a mesma qualidade, longe disso. Os vitorianos fizeram uma pressão eficaz sobre o Sporting, que se estendeu até ao fim, mas sem resultados práticos. Estupiñan desperdiçou uma oportunidade soberana e nem a entrada de Quaresma mostrou o caminho do empate. Os leões terminaram o jogo a queimar tempo, mas Paulinho, que regressou de lesão, quase marcou na última jogada, após ser servido por uma "cara nova" do leão. Amorim tinha lançado em campo Dário Essugo que, aos 16 anos e seis dias, se tornou no mais jovem jogador de sempre a jogar pelo Sporting, batendo nomes como Figo, Futre ou...Cristiano Ronaldo.

POSITIVO

Boa exibição de Pote na primeira parte, com João Palhinha a mostrar os habituais bons atributos no meio campo. Estreia de Inácio a marcar.

NEGATIVO

Os minhotos demoraram a entrar na partida e, quando o fizeram, a bola bateu duas vezes na barra. Estupiñan pouco eficaz na segunda parte.

ÁRBITRO

No golo de Tiago Tomás, fica a dúvida se a bola ultrapassou a linha. As imagens não são conclusivas, mas o VAR alterou a decisão do assistente.

