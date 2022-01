Defesa de papel mina confiança dos leões

Muito elogiada no arranque do campeonato, a defesa dos leões transformou-se até ficar irreconhecível. Nas últimas quatro jornadas, sofreu sete golos, número acima dos que encaixou nas 15 rondas iniciais - apenas cinco.

Na última jornada, a equipa leonina pagou cara a permeabilidade, concendendo dois tiros certeiros ao Braga. O último, no sétimo minuto dos descontos, sentenciou a segunda derrota em três jogos da equipa na Liga, sendo que a luta pela reconquista do título se tornou uma missão mais complicada.

Sem Pedro Porro, que se encontra lesionado desde 11 de dezembro, o Sporting tornou-se uma equipa menos sólida na defesa e menos acutilante no ataque. Por outro lado, João Palhinha atravessa uma fase de menor fulgor e diante dos minhotos teve dificuldades em pressionar.

Com a final four da Taça da Liga à porta (Santa Clara, na quarta-feira, em Leiria), o treinador Ruben Amorim é obrigado a recuperar psicologicamente a equipa.