Defesa de saída do Benfica e Braga de olho em médio espanhol

John Brooks está a caminho do Hoffenheim, da Alemanha. Por Braga, os arsenalistas estarão interessados num médio espanhol do Sporting Gijón.

Benfica: Pouco depois de anunciar a saída, por empréstimo, de João Victor, o Benfica estará perto de assegurar a venda de John Brooks. Segundo apurou o JN, o central norte-americano estará de saída da Luz e as águias deverão receber uma compensação financeira. Em sentido inverso, os encarnados estarão próximos de contratar Joshua Wynder, defesa central de 17 anos, proveniente da segunda liga dos Estados Unidos.

Braga: De acordo com a imprensa espanhola, o Braga estará interessado em garantir a contratação do médio José Gragrera até ao final de janeiro. O jogador de 22 anos soma um golo esta temporada ao serviço do Sporting Gijón.

José Gragrera tem contrato até 2024 com o Sporting Gijón Foto: Twitter/RealSporting

V. Guimarães: Os vimaranenses vão beneficiar com a venda de Lyle Foster. O avançado abandonou Guimarães em 2022 rumo ao Westerlo e agora, meia época depois, foi transferido para o Burnley a troco de 15 milhões de euros. Ora, na altura em que foi vendido, o V. Guimarães reservou 15% dos direitos de uma futura venda do atacante. Agora que a transferência para a Premier League está consumada, Foster vai render aos vitorianos 1,5 milhões de euros.

Lyle Foster rende ao V. Guimarães 1,5 milhões de euros Foto: Twitter/Burnley

Portimonense: O Portimonense apresentou, de uma vez só, cinco reforços: os centrais Lucas Alves e Park Ji-soo e os médios Maurício Júnior, Lucas Ventura e Hinojosa.

Estoril: Os "canarinhos" anunciaram a chegada do médio Carlos Eduardo, proveniente do Palmeiras, por empréstimo até ao final da temporada.

Tottenham: Os "Spurs" oficializaram esta quarta-feira a contratação do avançado Arnaut Danjuma, que chega por empréstimo até ao final da épocaproveniente do Villarreal, com opção de compra não obrigatória.

Fenerbahçe: Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o Fenerbahçe, orientado por Jorge Jesus, está perto de garantir a contratação do lateral esquerdo Jayden Oosterwolde junto do Parma.