Defesa do Benfica treme e encaixa 30 golos em 30 jogos

Águias sofreram em 17 jogos e concederam três ou mais golos pela quarta vez na temporada.

A derrota por 0-3 frente ao F. C. Porto na quinta-feira colocou o Benfica num registo preocupante do ponto de vista defensivo, concedendo o golo número 30 da temporada em outros tantos jogos. Os encarnados sofreram três ou mais golos pela quarta vez esta época, depois de terem encaixado três golos do Sporting no início do mês (1-3) e de já terem sido goleados por duas vezes pelo Bayern Munique (0-4, na Luz, e 2-5, em Munique).

Se ofensivamente a equipa até lidera em golos marcados no campeonato, no capítulo defensivo há claramente ajustes a fazer. A baliza das águias balançou pelo menos uma vez em 17 dos 30 encontros disputados, o que significa, claro está, que foram mais os jogos em que o Benfica sofreu golos do que aqueles em que não sofreu.

No campeonato o saldo até é ligeiramente melhor (sofreu 12 golos em 15 jogos), mas os 10 golos sofridos nos mesmos 10 encontros na Liga dos Campeões, aos quais se juntam os oitos golos encaixados em cinco jogos entre Taça de Portugal, de onde foram eliminados, e Taça da Liga deverão fazer soar o alarme na Luz.