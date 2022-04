Defesa do Liverpool visa adeptos do Benfica: "Atiraram-me isqueiros, talvez deixem de fumar"

JN Hoje às 00:00 Facebook

No final do encontro com o Benfica, que os "reds" venceram por 3-1, Andy Robertson deixou críticas aos adeptos que atiraram objetos para dentro do relvado.

"Atiraram-me alguns isqueiros quando bati cantos mas vejam o lado positivo: Talvez faça com que esses adeptos deixem de fumar. Mas devem tentar não atirar coisas para o relvado, porque podem aleijar alguém. Felizmente, nenhum me acertou", começou a por dizer o lateral esquerdo, destacando, ainda, Luis Díaz, que marcou o terceiro golo dos "reds".

"Marcou um bom golo e a vantagem de dois golos faz diferença. Esperamos conseguir terminar o trabalho", concluiu.

O Benfica perdeu (1-3), esta terça-feira, diante do Liverpool na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Konaté, Sadio Mané, Darwin e Luis Díaz marcaram os golos do jogo. O encontro da segunda mão disputa-se em 13 de abril, em Inglaterra.