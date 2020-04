Defesa do VItória acredita que a paragem "vai fazer bem fisicamente"

JN/Agências Hoje às 15:05 Facebook

O defesa Florent afirmou esta quinta-feira que o V. Guimarães pode igualar ou até superar o melhor nível exibido nesta época, se a Liga portuguesa for reatada, após a paragem causada pela pandemia da covid-19.

Sem competir desde 8 de março, data do triunfo no reduto do P. Ferreira (2-1), para a 24.ª jornada, o jogador francês assumiu o desejo de acabar o campeonato e mostrou-se convicto de que os minhotos vão estar ao "melhor nível" nas 10 jornadas que restam, até pelo descanso que a interrupção tem permitido, depois de 42 partidas já cumpridos na presente época.

"Isto vai-nos fazer bem fisicamente, para recarregarmos baterias e voltarmos com um bom nível. Fizemos grandes jogos no início da época, quando estávamos bem fisicamente. Creio que isso vai acontecer, quando voltarmos a competir", disse aos jornalistas, numa videoconferência promovida pelo Vitória.

O lateral esquerdo avisou, contudo, que os jogadores, no caso de voltarem aos relvados, vão precisar de uma pré-época de três a quatro semanas para atingirem as "melhores condições físicas" e "evitarem lesões para o futuro".

Apesar de ter vincado que, para já, o "mais importante é 'matar' a pandemia", Florent disse estar com "fome de bola" e querer ajudar os vitorianos, atuais sextos classificados, com 37 pontos, a conseguirem o apuramento para a edição 2020/21 da Liga Europa.

Titular em 33 dos jogos realizados pelos vimaranenses em 2019/20, o defesa admitiu também que o regresso a uma "normalidade" social, após o surto do coronavírus, vai "demorar algum tempo" e mostrou-se disponível para uma redução de salário, caso o V. Guimarães entenda essa como a melhor solução.

"O presidente falou com os capitães [sobre o assunto dos salários], mas, para já, não sabemos de nada. Os capitães disseram que, até agora, está tudo normal. O mais importante, neste momento, é o Vitória continuar bem financeiramente. Poderemos baixar [os salários]", disse.

Há quase um mês a treinar em casa, com o material fornecido pelo clube, Florent confessou algum "cansaço mental" face à obrigação de se manter a toda a hora na sua residência, mas também realçou que o confinamento tem servido "dar ainda mais valor à família".