Defesa Tounkara renova com o Vitória SC por três anos

Vimaranenses anunciaram esta quarta-feira a renovação do vínculo do defesa central de 20 anos.

O central Tounkara prolongou contrato com o Vitória SC por mais três temporadas. A cumprir a terceira temporada ao serviço dos minhotos, o jovem defesa, de 20 anos, fez 54 jogos entre Liga Revelação e Liga 3 nas duas últimas épocas. Na presente temporada, face às lesões de Jorge Fernandes e Villanueva, o jogador francês foi chamado por Moreno Teixeira no dérbi com o Sp. Braga e assumiu a titularidade diante o Santa Clara. As exibições agradaram e foi contemplado com a renovação de contrato.

Esta quarta-feira, os responsáveis anunciaram o programa de celebração do centenário, que se comemora a 22 de setembro. Um dia marcado pela inauguração do Mural 100 anos, 100 azulejos, pelas 11h30, no estádio. A Gala do Centenário será às 22h00, no pavilhão Multiusos.