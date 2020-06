Defesa Yasmin de saída do Benfica

JN/Agências Hoje às 20:33 Facebook

Twitter

Partilhar

A defesa Yasmin despediu-se esta terça-feira do Benfica, sendo a mais recente saída do plantel, depois de duas épocas no clube, ao qual chegou em 2017/18.

"Sinto-me muito honrada por ter tido a oportunidade de defender o clube e de escrever esta história juntamente com a equipa", disse a jogadora, de 23 anos, citada na página oficial do Benfica.

Yasmin chegou ao Benfica na época de estreia do clube no futebol feminino, a partir da 2.ª Divisão Nacional, numa temporada em que foi campeã da divisão e venceu a Taça de Portugal, e já na atual conquistou a Supertaça, diante do campeão Sporting de Braga.

O Benfica anunciou nos últimos dias as saídas de Pati Llanos, Diva Meira, Doda, Júlia Spetsmark, Daiane Rodrigues, Tita, que esteve emprestado ao Condeixa, e a internacional Raquel Infante.