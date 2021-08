Definida a primeira eliminatória da Taça de Portugal

JN/Agências Hoje às 19:47 Facebook

Já está definido o sorteio da 1.ª eliminatória da Taça de Portugal. Nesta fase apenas participaram emblemas da Liga 3 para baixo, sendo que as equipas da Liga 2 já entram na próxima ronda. As da Liga apenas serão sorteadas na fase seguinte.

No total participam 120 clubes: 41 representantes das Associações Distritais e Regionais de Futebol (ADR), 58 do Campeonato de Portugal e 21 emblemas da Liga 3. Destes, 32 ficaram isentos da 1.ª eliminatória. O sorteio realizou-se na Cidade do Futebol, em Oeiras, e este foi o emparelhamento dos jogos que estão agendados para 11 de setembro:

Série A

SC Mirandela (CP) - AD Fafe Futebol SAD (L3)

SC Valenciano (ADR) - Merelinense FC (CP)

GD Cerva (ADR) - SC Maria da Fonte (CP)

CA Macedo Cavaleiros (CP) - Forjães SC (CP)

SC Vianense (CP) - Âncora-Praia FC (ADR)

Os Limianos (CP) - CDC Montalegre (L3)



Série B

AFC Santa Marta de Penaguião (CP) - AD da Camacha (CP)

AD de Machico (ADR) - AR São Martinho (CP)

Berço SC (CP) - GD Joane (ADR)

FC Felgueiras Futebol, SAD (L3) - CSD de Câmara de Lobos (CP)

AC Vila Meã (CP) - Amarante FC (CP)

SC Vila Real (CP) - FC Tirsense (CP)



Série C

CF Canelas 2010 (L3) - SC Régua (ADR)

FC Pedroso (ADR) - USC Paredes (CP)

CF União Lamas FF (ADR) - SC Espinho (CP)

Gondomar SC (CP) - SC Salgueiros Futebol SAD (CP)

Leça FC Futebol, SAD (CP) - Lusitânia FC Lourosa (L3)

CDR Moimenta da Beira (ADR) - CD Cinfães (ADR)



Série D

CD Estarreja (ADR) - GD Águias do Moradal (ADR)

UD Oliveirense SAD (L3) - Guarda Desportiva FC (ADR)

Ançã FC (ADR) - AD Sanjoanense Futebol SAD (L3)

O Vigor da Mocidade (ADR) - Clube União 1919 (CP)

AD Castro Daire (CP) - Grupo Desportivo de Trancoso (ADR)

GD Santa Cruz Alvarenga (CP) - CD Gouveia (CP)



Série E

AC Marinhense (CP) - Club União Idanhense (CP)

Sertanense Futebol Clube (CP) - GD Peniche (CP)

CDRC de Vila Velha de Rodão (ADR) - GD Victória Sernache (CP)

Sport Benfica Castelo Branco (CP) - UDRC Matamourisquense (ADR)

Sport Abrantes e Benfica (ADR) - Caldas SC (L3)

Série F

FC Alverca Futebol SAD (L3) - Eléctrico Futebol Clube (ADR)

SCD da Glória (ADR) - SU Sintrense Futebol SAD (CP)

O Elvas CAD (CP) - SG Sacavenense (CP)

UD Santarém Futebol SAD (L3) - GS Loures (CP)

Sport Arronches e Benfica (ADR) - CF Vasco da Gama de Ponta Delgada (ADR)



Série G

Real SC Futebol SDUQ (L3) - FC Barreirense (CP)

Lusitano de Évora Clube (ADR) - Oriental Dragon Football Club (L3)

SF Damaiense (ADR) - SC Lusitânia (ADR)

CD Pinhalnovense Futebol SAD (CP) - Amora FC Futebol SAD (L3)

SC Praiense Futebol SAD (CP) - SC Ideal (CP)



Série H

FC Ferreiras (ADR) - ACD Penedo Gordo (ADR)

CU Culatrense (ADR) - Louletano DC (CP)

Lusitano Ginásio Clube Moncarapachense (CP) - UF Comércio e Indústria (ADR)

CF Vasco da Gama de Beja (ADR) - Imortal DC (CP)

SC Olhanense Futebol SAD (CP) - Juventude SC (CP)



Isentos:

Graciosa FC (ADR)

Vitória FC SAD (L3)

Anadia FC - Futebol, SAD (L3)

Valadares Gaia FC SAD (CP)

CD Olivais e Moscavide (ADR)

Estrela FC (ADR)

CF "Os Belenenses" (CP)

UD Leiria Futebol SAD (L3)

ARC Oleiros (CP)

Clube Condeixa ADC (CP)

UFC Moitense (ADR)

Pevidém SC (L3)

FC Vinhais (ADR)

SC União Torreense Futebol SAD (L3)

CF Esperança Lagos (CP)

CR Ferreira Aves (CP)

GD O Coruchense (CP)

Lank Group Vilaverdense Futebol SAD (CP)

FC Alpendorada (ADR)

SC São João de Ver SAD (L3)

FC Serpa (CP)

SC Pombal (ADR)

CA Pero Pinheiro (CP)

CD Rabo de Peixe (CP)

ADC de Rebordelo (ADR)

Grupo União Sport (CP)

FC Oliveira do Hospital (L3)

Ribeirão 1968 Futebol Clube (ADR)

São Roque (ADR)

GD Fontinhas (CP)

CF União Madeira Futebol SAD (CP)

CD Cova Piedade, Futebol SAD (L3)