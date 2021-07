Hoje às 21:31 Facebook

Decorreu esta sexta-feira, na Cidade do Futebol, o sorteio da 1.ª fase do Campeonato de Portugal 2021/2022, que vai ser disputado por 61 clubes, divididos por seis séries de dez equipas e uma de onze, distribuídos de acordo com a sua localização geográfica.

Estas são as seis séries para 2021/22 da prova que arranca no dia 29 de agosto:

Série A

1. Maritimo B

2. Limianos

3. Vianense

4. União da Madeira

5. Camacha

6. Merelinense

7. Juventude Pedras Salgadas

8. Maria Fonte

9. Vilaverdense

10. Forjães

11. Câmara de Lobos

Série B

1. Amarante

2. S. Martinho

3. Vila Real

4. Vila Meã

5. Macedo Cavaleiros

6. Paredes

7. Santa Marta de Penaguião

8. Mirandela

9. Tirsense

10. Berço

Série C

1. Espinho

2. Valadares Gaia

3. Leça

4. Ferreira Aves

5. Castro Daire

6. União 1919

7. Gondomar

8. Gouveia

9. Salgueiros

10. S. Cruz Alvarenga

Série D

1. Praiense

2. Marinhense

3. Peniche

4. Sertanense

5. Oleiros

6. Idanhense

7. Benfica Castelo Branco

8. Vitória Sernache

9. Fontinhas

10. Condeixa

Série E

1. Operário

2. SC Ideal

3. Sintrense

4. CF Os Belenenses

5. Rabo Peixe

6. Loures

7. Coruchense

8. Elvas

9. Sacavenense

10. Pêro Pinheiro

Série F

1. Esperança Lagos

2. Pinhalnovense

3. Barreirense

4. Moncarapachense

5. Louletano

6. União Sport

7. Serpa

8. Imortal

9. Juventude SC

10. Olhanense

Reveja aqui o sorteio completo:

