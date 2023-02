Definido o quadro dos oitavos de final da Liga Conferência

JN/Agências Hoje às 14:43 Facebook

Está definido o quadro de jogos dos oitavos de final da Liga Conferência Europa, após o sorteio realizado na manhã desta sexta-feira, em Nyon (Suíça). A primeira mão será a 9 de março e a segunda no dia 16, do mesmo mês.

Nesta competição há vários jogadores portugueses em ação, que vão dar tudo para ganhar a prova.

No jogo de cartaz dos oitavos de final a Lazio, de Luís Maximiano, terá pela frente o AZ Alkmaar, enquanto o Lech Poznan, onde jogam Joel Pereira, Pedro Rebocho, Afonso Sousa e João Amaral, vai defrontar os suecos do Djurgarden. Já o AEK Larnaca, de Rafael Lopes, Bruno Gama e Luís Gustavo, vai jogar contra uma das melhores equipas em prova, o West Ham.

A Fiorentina, que eliminou o Braga no play-off de acesso aos oitavos de final, vai medir forças com os turcos do Sivasspor.

Oitavos de final da Liga Conferência Europa:

Larnaca (Chipre)-West Ham (Inglaterra)

Fiorentina (Itália)-Sivasspor (Turquia)

Lazio (Itália)-Alkmaar (Países Baixos)

Lech Poznan (Polónia)-Djurgarden (Suécia)

Basileia (Suíça)-Slovan Bratislava (Eslováquia)

Sheriff Tiraspol (Moldávia)-Nice (França)

Anderlecht (Bélgica)-Villarreal (Espanha)

Gent (Bélgica)-Basaksehir (Turquia)