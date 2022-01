Definidos os 18 eleitos para representar Portugal no Euro2022 de Andebol

JN Hoje às 15:23 Facebook

Selecionador Paulo Pereira prescinde de Miguel Espinha e Tiago Sousa, e chama Miguel Alves. Seleção portuguesa estreia-se na sexta-feira, frente à Islândia.

O ponta direito do F. C. Porto Miguel Alves substituiu Francisco Tavares, do Sporting, na lista definitiva de convocados da seleção portuguesa de andebol para a fase final do Europeu, da qual ficaram excluídos Miguel Espinha e Tiago Sousa

"Houve alguma alteração porque, de certa forma, nós tínhamos planificado de uma forma e, agora, houve um posto que acabámos por pensar de maneira diferente. Esta questão da covid-19 condicionou muitas coisas", explicou o selecionador Paulo Pereira, em declarações reproduzidas pela Federação de Andebol de Portugal.

O técnico acentuou essa "pequena modificação" na lista de convocados, reconhecendo que, "de resto, no geral, a convocatória segue o planificado".

Portugal vai disputar na Hungria e na Eslováquia pela sétima vez uma fase final de um campeonato da Europa, depois do histórico sexto lugar alcançado em 2020, estreando-se na sexta-feira diante da Islândia. Depois, ainda em Budapeste e no Grupo B, vai defrontar a Hungria, no domingo, e os Países Baixos, no dia 18.

Eis os 18 eleitos de Portugal para o Euro2022 de andebol: Gustavo Capdeville e Manuel Gaspar (guarda-redes); Diogo Branquinho, Leonel Fernandes, António Areia, Miguel Alves, Salvador Salvador, Alexandre Cavalcanti, Fábio Magalhães, Gilberto Duarte, Daniel Vieira, Ángel Hernández, Tiago Rocha, Daymaro Salina, Victor Iturriza, Miguel Martins, Rui Silva e Martim Costa.