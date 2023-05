Definidos os árbitros para a última jornada da Liga

JN Hoje às 15:25 Facebook

Rui Costa foi nomeado para dirigir o encontro entre o Benfica e o Santa Clara, enquanto Artur Soares Dias estará no duelo entre o F. C. Porto e o Vitória de Guimarães.

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol nomeou Rui Costa, da Associação de Futebol do Porto, para o jogo entre o Benfica e o Santa Clara, no sábado (18 horas), que pode vale o título de campeão nacional aos encarnados.

As águias partem para a última jornada com dois pontos de vantagem sobre o F. C. Porto, que recebe o Vitória de Guimarães à mesma hora, no Estádio do Dragão. O árbitro do encontro será o portuense Artur Soares Dias.

Em Braga, Manuel Mota (A. F. Braga) dirigirá a receção dos arsenalistas ao já despromovido Paços de Ferreira, enquanto o Cláudio Pereira, da A. F. Aveiro, foi nomeado para o encontro entre o Vizela e o Sporting.

Rio Ave-Famalicão

Árbitro: Carlos Macedo

VAR: Manuel Oliveira

Vizela-Sporting

Árbitro: Cláudio Pereira

VAR: Manuel Mota

Gil Vicente-Casa Pia

Árbitro: Hélder Malheiro

VAR: Nuno Almeida

Chaves-Boavista

Árbitro: Hélder Carvalho

VAR: Luís Ferreira

Estoril-Marítimo

Árbitro: Ricardo Baixinho

VAR: António Nobre

Portimonense-Arouca

Árbitro: Vítor Ferreira

VAR: Gustavo Correia

F. C. Porto-Vitória de Guimarães

Árbitro: Artur Soares Dias

VAR: Fábio Melo

Benfica-Santa Clara

Árbitro: Rui Costa

VAR: Tiago Martins

Braga-Paços de Ferreira

Árbitro: Manuel Mota

VAR: Vasco Santos