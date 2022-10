Definidos os jogos da terceira eliminatória da Taça AF Porto

JN Hoje às 20:33 Facebook

Twitter

Partilhar

A eliminatória vai decorrer a 30 de outubro. Estão 64 equipas em competição, ainda a lutar pela presença na final de 6 de maio de 2023.

Os 32 jogos da terceira eliminatória da Taça AF Porto ficaram definidos esta quinta-feira, com destaque para o atual detentor do troféu - o Vila Caiz - que vai iniciar a defesa do troféu conquistado na época passada frente ao Marechal Gomes da Costa.

Os jogos estão marcados para 30 de outubro, sendo que a final está agendada para 6 de maio de 2023.

PUB

Eis o calendário da terceira eliminatória:

Várzea Douro-Estrela Fânzeres

Sobrado-Grijó

Águias Eiriz-Balasar

Pedras Rubras SAD-Infesta

Arcozelo-Aldeia Nova

Foz SAD-Marco 09

Sobrosa-Lixa

Avintes-Codessos

Atlético Rio Tinto-Valonguense

Alfenense-Termas S. Vicente

Gens-Lavrense

Caíde Rei-Inter Milheirós

Rio Tinto-Candal

Baião-Sporting Campo

Crestuma-Aliança Gandra

Lousada-Torrados

Pedrouços-Maia Lidador

Coimbrões-Sandinenses

Perafita-Pedrouços

Leça Balio-Canidelo

Serzedo-Aveleda

Nogueirense-Aliados Lordelo

Leverense-Ermesinde

Sobreirense-Bougadense

1.º Maio Figueiró-Ramaldense

Sousense-Roriz

Padroense-Vilarinho

Cête-Folgosa Maia

Oliveira Douro-Pasteleira

Vila Caiz-Marechal Gomes da Costa

Aparecida-Barrosas

S. Lourenço Douro-Freamunde SAD