Dele Alli: "O Son não pára de chorar"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Dele Alli, avançado do Tottenham, disse este domingo que Son ficou em choque após a lesão grave de André Gomes: "Está arrasado e em lágrimas", disse.

O jogo entre o Everton e o Tottenham ficou marcado pela grave lesão do português André Gomes, após uma entrada de Son. O sul-coreano ficou em choque e levou as mão à cabeça ao perceber a gravidade da lesão. E segundo Dele Alli, companheiro de equipa, o avançado ficou "arrasado".

"Fui ao balneário e o Son está devastado, está sempre a chorar. Mas a culpa não foi dele. Ele uma das melhores pessoas que algum dia poderão conhecer e ele nunca teria a intenção de fazer algo assim. Não consegue levantar a cabeça, não pára de chorar. Desejo uma rápida recuperação ao André", disse no final do encontro.

Aos 78 minutos, André Gomes recebeu a bola junto à linha lateral e, depois de arrancar, foi derrubado por Son acabando por torcer o tornozelo. A gravidade da lesão foi visível, deixando os jogadores em choque. Ao ver o desespero do português, o avançado do Tottenham levou as mão à cabeça e começou chorar em pleno relvado. André Gomes foi retirado de maca e Son viu cartão vermelho direto. O Everton ainda não divulgou mais informações sobre o estado de saúde do jogador.