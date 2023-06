Delgado finta montanhas com fuga para a vitória

Jovem ciclista espanhol da Padrones-Cortizo percorreu a solo os últimos 18 quilómetros da etapa e quebrou hegemonia de êxitos de Luís Mendonça que segue camisola amarela

Depois de algumas ameaças, houve finalmente uma fuga que vingou neste Grande Prémio Douro Internacional, permitindo ao jovem espanhol David Delgado (Padrones-Cortizo) quebrar a hegemonia de Luís Mendonça (Glassdrive-Q8-Anicolor), vencendo a terceira etapa, numa dura ligação entre Pinhão e Alijó, recheada de montanha.

Delgado fez valer o seu "peso pluma" para superar o plano inclinado do dia, juntando-se, a 50 quilómetros da meta, a uma fuga cedo desenhada pelo incansável Jesus Del Pino (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho), para não mais sair da frente da corrida, devorando a solo os últimos momentos da etapa.

PUB

Um pouco atrás do êxito corredor da Padrones-Cortizo, desenhou-se a luta entre os favoritos à geral, com Luís Mendonça a terminar em terceiro lugar, depois de Tiago Antunes (Efapel), e a bonificar quatro segundos que aumentam a vantagem da camisola amarela. O líder tem agora mais 22 segundos que Joaquim Silva (Efapel) e 23 que Luís Gomes (Kelly-Simoldes-UDO) e ao superar, ontem, o maior teste da corrida, parece embalado para garantir a vitória final.

Ainda assim, a história da etapa teve em Jesus Del Pino como um dos protagonistas principais. O pequeno corredor da equipa de Loulé foi enorme a desenhar uma fuga, logo no quinto quilómetro, que se manteve durante quase toda a tirada. O espanhol conseguiu descartar vários rivais que se juntaram à escapada e chegou a ser virtual camisola amarela, com uma vantagem de 2.45 minutos para o pelotão comandado pela Glassdrive.

No entanto, no último terço da corrida, a Padrones-Cortizo colocou três homens na frente, que durante alguns momentos fizeram companhia a Del Pino, Francisco Morais (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua) e Hugo Nunes (Rádio Popular-Paredes-Boavista), mas na, parte final, implodiram o sexteto, com o ataque de David Delgado, a 18 km do fim. O espanhol demonstrou, a solo, enorme coração para festejar um triunfo tão suado como merecido.

Este sábado, os "sobreviventes" têm nova etapa com montanha, numa ligação de 142 quilómetros com partida e chegada em Resende, onde, com apenas duas tiradas para disputar, os rivais à amarela de Luís Mendonça têm de dar tudo na estrada.