Delgado vence terceira etapa do Grande Prémio Douro Internacional

Luís Mendonça foi terceiro na chegada a Alijó e mantém a camisola amarela.

O espanhol David Delgado (Padrones-Cortizo) venceu, esta sexta-feira, a terceira etapa do Grande Prémio Douro Internacional, entre Pinhão e Alijó, na distância de 161,6 quilómetros.

O ciclista nascido em Jaén foi o único "sobrevivente" de uma fuga e chegou à meta isolado, tendo terminado a tirada com 15 segundos de vantagem sobre o pelotão, liderado pelo português Tiago Antunes (Efapel).

Luís Mendonça (Glassdrive-Q8-Anicolor), o camisola amarela, chegou logo a seguir, no terceiro lugar, e mantém a liderança da geral individual, com 22 segundos de avanço sobre Joaquim Silva (Efapel). O pódio da geral fecha com Luís Gomes (Kelly-Simoldes-UDO), a 23 segundos de Mendonça.

A quarta etapa corre-se este sábado, com partida e chegada em Resende, na distância de 142,7 quilómetros.