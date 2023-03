Delibasic, ex-Benfica, luta contra tumor no cérebro

JN Hoje às 10:09 Facebook

Delibasic, antigo jogador do Benfica, luta contra um tumor no cérebro e foi operado recentemente.

Com passagens pelos encarnados em 2004/05, pelo Braga na temporada seguinte e pelo Beira-Mar em 2006/07, o ex avançado montenegrino, hoje com 41 anos, representa atualmente as funções de treinador adjunto no Mornar Bar, clube do seu país natal.

"Muito ânimo e força, Andrija. Estamos contigo no jogo mais importante e sabemos que o irás ganhar", escreveu a Real Sociedad, no seu site, como forma de apoio ao futebolista que representou o clube espanhol em 2008.

Segundo o jornal espanhol "Marca", Delibasic foi operado nas últimas semanas ao tumor.