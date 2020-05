Dele Alli agredido a soco e assaltado em casa

JN Hoje às 22:00 Facebook

Dele Alli foi vítima de um assalto, na madrugada desta quarta-feira. Dois assaltantes armados com faca invadiram a casa do médio inglês e levaram relógios e joias. Na ação, os criminosos deram um soco na cara do jogador do Tottenham.

Dele Alli, de 24 anos, estava acompanhado da namorada e do irmão e a respetiva namorada, além de um outro amigo, que também foi agredido. Apesar da violência utilizada no assalto não foi necessária assistência médica às vítimas.

Os dois assaltantes levaram várias joias e relógios, avaliados em milhares de euros. As imagens captadas pelo sistema de videovigilância da casa do médio do Tottenham já foram entregues às autoridades, que abriram uma investigação.