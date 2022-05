Démare arranca terceira vitória ao sprint no Giro

Ciclista francês foi o mais forte numa veloz decisão no final da 13.ª etapa, em que o português João Almeida chegou em 23.º e manteve o lugar no pódio da geral.

Terceira vitória ao sprint para Arnaud Démare (Groupama-FDJ) nesta edição da Volta a Itália, numa decisão a grande velocidade a rematar a 13.ª etapa, onde o francês, de 30 anos, voltou a mostrar que é o mais exímio finalizador deste pelotão.

Démare beneficiou de um grande trabalho da sua equipa, que tudo fez para anular uma fuga com quatro elementos, que foi alcançada já dentro do quilómetro final, propiciando a chegada compacta.

No pelotão, com o 23.º registo do dia, chegou o português João Almeida (UAE-Emirates), que manteve o terceiro lugar da geral, com os mesmos 12 segundo de vantagem para o camisola rosa Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo), que segue líder.

Este sábado, e já sem o francês Romain Bardet (DSM) em prova, após desistir durante a etapa de hoje, devido a problemas físicos, o pelotão tem uma viagem de 147 quilómetros, num constante sobe e desce, entre Santena e Torino.