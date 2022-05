Démare bisa no Giro e Almeida mantém posição

José Pedro Gomes Hoje às 17:36 Facebook

Ciclista francês venceu, esta quinta-feira, ao sprint pelo segundo dia consecutivo, numa sexta etapa onde o português João Almeida teve um pequeno percalço mas segurou o sétimo lugar na geral

Bis de Arnaud Démare (Groupama-FDJ) na Volta a Itália, com o corredor francês, de 30 anos, a repetir uma vitória ao sprint, triunfando pelo segundo dia consecutivo, num apertado duelo com Caleb Ewan (Lotto-Soudal)

Numa ligação essencialmente plana, disputada em ritmo morno e sem grandes momentos de interesse, onde apenas uma fuga solitária do italiano David Rosa (Eolo-Kometa) deu alguma emoção, as grandes decisões ficaram reservadas para os últimos metros, para um sprint a alta velocidade.

Nessa luta, os três mais reputados sprinters do pelotão, Démare, Ewan e Mark Cavendish (Quickstep), lançaram-se na busca pela vitória, com o francês a ser o mais forte e a cortar a meta com escassos centímetros de vantagem sobre Ewan.

Um pouco mais atrás, no pelotão, chegou o português João Almeida (UAE-Emirates), que apesar de ter tido um percalço a 17 quilómetros da chegada, com um furo, recuperou e acabou junto dos principais rivais ao triunfo final, fazendo o 24.º lugar do dia.

Almeida continua assim 1:58 minutos do líder da corrida, o espanhol Juan Pedro López (Trek-Segafredo), que não sentiu dificuldades em manter a camisola rosa.

Esta sexta-feira, na sétima etapa, o grau de dureza da corrida vai subir substancialmente, numa ligação de 196 quilómetros, entre Diamante e Potenza, com quatro subidas complicadas, uma delas de primeira categoria.