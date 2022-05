Démare vence ao sprint no Giro e Almeida sobe uma posição

José Pedro Gomes Hoje às 15:33 Facebook

Corredor francês foi o mais forte na quinta etapa, onde o português João Almeida passou a ocupar o sétimo lugar da geral graça a uma bonificação, estando agora a 1.58 minutos do camisola rosa Juan Pedro López

Vitória a alta velocidade de Arnaud Démare (Groupama-FDJ) na quinta etapa da Volta da Itália, numa tirada decidida ao sprint, onde o português João Almeida (UAE-Emirates) conseguiu subir uma posição, após ter amealhado uma bonificação na parte final, seguindo agora no sétimo lugar da classificação geral, que continua a ser liderada pelo espanhol Juan Pedro López (Trek-Segafredo).

Num dia com apenas um dificuldade em termos de relevo, na ligação entre 174 quilómetros entre Catania e Messina, o pelotão seguiu quase sempre compacto para as decisões finais, numa frenética disputa onde Arnaud Démare beneficiou de um bom trabalho da sua equipa para surgir bem colocado na reta da meta, impondo-se nos últimos metros a Fernando Gaviria (UAE-Emirates) e Giacomo Nizzolo (Israel-Prime Tech), que, respetivamente, completaram o pódio da etapa.

João Almeida chegou logo atrás, integrado no pelotão, junto dos principais rivais à conquista da vitória final, mas antes tinha ganho dois segundos de bonificação, num sprint intermédio, subindo ao sétimo lugar, agora a 1.58 minutos do líder do atual camisola rosa.

Esta quinta-feira o pelotão volta a ter uma tirada sem dificuldades de maior, na ligação de 192 quilómetros, entre Palmi e Scali, no sul da Itália, propícia a nova decisão ao sprint.