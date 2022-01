Dembélé e o futuro no Barça: "Ou renova ou sai já"

Miguel Pataco Hoje às 13:42 Facebook

O treinador do Barcelona, Xavi Hernández, abordou, esta quarta-feira, a situação do internacional francês, que termina contrato com os catalães no final da presente temporada.

À margem da conferência de imprensa de antevisão do duelo com o Athletic de Bilbao, da liga espanhola, o técnico não fugiu ao assunto do momento no clube.

"Estamos numa situação complexa e difícil. O clube tomou a decisão de que, se ele não renovar, terá de ser encontrada uma solução. Estamos a conversar com o seu agente há cinco meses. Ou renova ou haverá outra solução", afirmou Xavi Hernández.

"Fui muito honesto com ele, isto não é agradável para ninguém. É o tudo ou nada. Temos de olhar para os interesses do clube e decidir o que é melhor. Não pensamos mandá-lo para a 'bancada'. Ou renova ou procuramos uma saída para ele", acrescentou o treinador.

A polémica em torno da situação contratual de Dembélé surge numa altura em que o Barcelona procura reduzir a massa salarial do plantel e Xavi não escondeu o que é mais importante. "Deve pensar mais na equipa", defendeu.