Dembelé hesita sobre renovação e tubarões estão à espreita

A novela Ousmane Dembelé está para durar. O jogador, que acaba contrato daqui a uma semana com o Barcelona, continua a garantir que a sua prioridade é manter-se na Catalunha embora, ao mesmo tempo, hesite em responder à sua proposta de renovação. PSG, Bayern e Chelsea estão atentos.

Com 25 anos, o avançado francês é idolatrado entre os adeptos culés e terá dito nos últimos dias ao treinador Xavi, segundo a "Radio Barcelona", que pretende continuar. No entanto, foi informado pelo próprio técnico que o emblema não tem condições de subir a oferta salarial inicialmente apresentada. No passado recente, Xavi fez um esforço nesse sentido junto ao presidente Joan Laporta mas sem sucesso. O Barcelona continua amarrado às regras do fair-play financeiro e não pode entrar em loucuras.

Nos próximos dias, Dembelé regressa de férias e, ao lado do seu empresário, terá de decidir. À espera pacientemente, vários clubes aguardam pelo fim das negociações. De acordo com o jornal "Marca", o Chelsea é o clube mais interessado na sua contratação. Thomas Tuchel foi treinador de Dembelé no Borussia de Dortmund, em 2016/17, e considera que o futebolista pode revolucionar o ataque do emblema inglês.