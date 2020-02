Demetric Marquette Austin assina pelo Sporting

Hoje às 18:04 Facebook

Twitter

Partilhar

O basquetebolista norte-americano Demetric Marquette Austin assinou contrato com o Sporting, anunciou esta sexta-feira o clube no site oficial na internet.

"Já joguei em Portugal e conheço o campeonato, que é excelente. Estou contente por estar de volta e muito entusiasmado para começar a jogar. O principal objetivo de todos é vencer o campeonato e isso é exatamente aquilo que quero fazer", afirmou Marquette Austin.

O extremo-poste, de 26 anos, que mede 2,01 metros e pesa 107 kg, chega a Alvalade proveniente dos franceses do Boulogne-sur-mer, sendo que em 2017/18 tinha jogado no Barreirense, pelo qual anotou uma média de 17,9 pontos por jogo.

O Sporting lidera a fase regular do campeonato nacional de basquetebol, com 35 pontos, mais um do que o Benfica, segundo colocado, e dois do que o F. C. Porto, terceiro.