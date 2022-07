Denis Suárez denuncia ameaças por parte do presidente do Celta

Após ter sido acusado de tentar boicotar o Celta de Vigo pelo presidente do clube, Carlos Mouriño, o futebolista Denis Suárez contou a sua versão da história, retorquindo as acusações e afirmando que o dirigente o terá tentado intimidar com ameaças: "vou encarregar-me de que o Balaídos te assobia", terá dito Mouriño.

Tudo começou quando Mouriño acusou Suárez de tentar "desprestigiar o clube" ao não aceitar propostas pelo seu passe benéficas para o Celta, além de tentar desencaminhar jogadores da mesma agência de futebolistas a fazerem o mesmo, o que levou o presidente a acusar o médio de "traição".

"Denis Suárez está há um ano a fazer uma campanha de desprestígio ao clube. Tivemos um problema com ele e com todos os jogadores que pertenciam à sua agência. Procurámos resolver as coisas a bem com todos e os miúdos responderam de forma favorável. O problema com o Denis está aí, sentimo-nos traídos. É uma traição ao clube e à formação do Celta, o seu único fim é prejudicar o clube. Mostrámos-lhe quatro propostas de equipas que pagavam mais que o Celta, mas como isso nos beneficiava, rejeitou todas. Houve uma equipa que lhe pagava 12 milhões de euros e rejeitou para nos prejudicar. Outra equipa que jogava a Liga dos Campeões, aconteceu o mesmo. Quer forçar-nos a deixá-lo sair a custo zero para ganhar mais dinheiro. É um jogador que traiu o Celta, e eu não quero aqui traidores", foram as duras palavras de Carlos Mouriño.

Suárez, visivelmente frustrado por estas fortes acusações, não se ficou e contou a sua versão da história, alegando que anda a "ser ameaçado pelo presidente há meses" e pediu ao acusador para provar o que alega, jurando eterna fidelidade ao seu clube de formação, o Celta de Vigo. "[Carlos Mouriño] Anda a ameaçar-me há muitos meses. Chegou a hora de responder. Tenho o contrato que o Celta me ofereceu e que cumpri à risca e com o amor que tenho desde criança por este clube. Um contrato, a propósito, do qual respeito a confidencialidade. Nunca vendi um jogador, nem do Celta nem de qualquer outra equipa. Convido-o a provar esta declaração com os documentos relevantes, bem como com a entrada do dinheiro de que fala. Para além disto, o próprio clube reconheceu que tudo isto é falso", defendeu-se Suárez, nas redes sociais.

A concluir, o médio afirma que este triste episódio não diminui a vontade de representar o clube do coração. "Ouviram-me oferecer soluções ao clube sem [a intervenção de] qualquer agência para corrigir a situação e poder realizar o meu sonho, que não é outra coisa senão vestir a camisola do Celta. Ainda é...", concluiu Denis Suárez.