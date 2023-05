Denver Nuggets atingem a final da NBA pela primeira vez na sua história

Daniel Martins Hoje às 19:36 Facebook

Os Denver Nuggets, liderados pela estrela sérvia Nikola Jokić, venceram (113-111) os Los Angeles Lakers, de LeBron James e Antony Davis, no quarto jogo da final da conferência Oeste, e garantiram a primeira presença numa final da liga norte-americana de basquetebol (NBA).

Num jogo em que era obrigatório vencer, para ainda continuar a sonhar com a final da NBA, a equipa de LeBron James chegou ao intervalo a vencer por 73-58. Essa vantagem de 15 pontos muito se deveu à prestação de "King" James, que contava com números impressionantes. Foram 11 lançamentos convertidos em 13 tentativas, que culminaram em 31 pontos marcados nos primeiros dois períodos do jogo.

Ao regressar do intervalo, o coletivo de Denver demonstrou a sua superioridade face ao adversário, com os comandados por Mike Malone a acabarem o terceiro período a vencerem por 94-89, depois de um parcial de 36-16.

Com o jogo empatado a menos de um minuto do fim (111-111), foi o duas vezes MVP da fase regular da NBA, Nikola Jokić, a marcar o lançamento que colocou os Denver Nuggets na frente do marcador, com mais dois pontos.

Com quatro segundos para jogar, os LA Lakers colocaram nas mãos de LeBron James a oportunidade de tentar empatar a partida. Só que Jamal Murray, a meias com o desarme de Aaron Gordon, travaram a estrela da equipa da California, impondo-lhe a quarta derrota consecutiva.

O destaque da partida foi o poste sérvio dos Nuggets, Nikola Jokić, que apontou 30 pontos, ganhou 14 ressaltos e fez 13 assistências. LeBron James foi o atleta da equipa de Los Angeles que mais tentou parar a formação de Denver, acabando com 40 pontos, 10 ressaltos e 9 assistências.

Com o 4-0 na série, os Nuggets levantaram o troféu de campeões da conferência Oeste, com o prémio de MVP da série a ser entregue, com naturalidade, a Jokić. "Foi um esforço coletivo (a vitória na final da conferência), não apenas de um jogador", declarou o poste sérvio à ESPN, desvalorizando os seus desempenhos a nível individual e focando-se no trabalho coletivo da equipa.

Os Nuggets carimbaram assim, após quatro vitórias consecutivas, a presença na final da NBA, feito que alcançam pela primeira vez na sua história. A equipa de Denver aguarda agora pelo adversário, que sairá da final de conferência Este entre os Miami Heat e os Boston Celtics.

Os Heat encontram-se ao momento a vencer a equipa de Boston por 3-0, podendo, já na madrugada desta quarta-feira (1.30 horas), carimbar a passagem à final da NBA. O primeiro jogo da discussão do título está agendado para o dia 2 de junho (1.30 horas).