Depois da críticas, Darwin marca póquer em 40 minutos diante do Leipzig

O Liverpool goleou (5-0), esta quinta-feira, o Leipzig num jogo particular da pré-época e Darwin esteve em destaque.

Depois de ter sido alvo de diversas críticas durante a semana - vários adeptos do Liverpool comentaram os lances falhados num treino e chegaram a por em causa o valor do negócio com o Benfica - Drawin parece ter começado com o pé direito para fazer as pazes com os adeptos.

No jogo de pré-época desta quinta-feira, diante do Leipzig, que os "reds" venceram por 5-0, o avançado argentino entrou apenas na segunda parte e mas ainda foi a tempo de marcar quatro golos. Na primeira parte, só Mo Salah, após assistência de Firmino, tinha feito o gosto ao pé.

No final do encontro, Klopp comentou a exibição de Darwin considerando que os quatro golos serviram "para acabar com as dúvidas" quanto à qualidade do jogador.

"Não sei se há alguma cláusula no novo contrato do Salah para ser bastante generoso, mas ele deu o penálti ao Darwin e a caixa de pandora foi aberta. É uma noite perfeita para ele. As pessoas pensam que lá porque pagamos muito pelos jogadores eles não sentem pressão. Mas são seres humanos normais. Eles leem o que é escrito nas redes sociais e às vezes ficam ansiosos. Foi, obviamente, a melhor maneira de acabar com estas discussões. É um avançado diferente do que já tivemos", afirmou.