Depois da tão desejada promoção, Wrexham quer Bale

O Wrexham, que esta época conseguiu a promoção à League One (quarta divisão inglesa), continua a dar que falar. Desta feita, um dos donos do clube, o ator Ryan Reynolds publicou uma montagem com Bale a usar a camisola do clube galês, mostrando desejo de tirar o ex-Real Madrid da reforma.

Olhando para o patamar em que o Wrexham joga podia ser brincadeira, mas a dupla de donos composta pelos atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney já provou que assumiu o emblema do País de Gales para tentar os impossíveis.

Os líderes do clube já trocaram "galhardetes" com Bale nas redes sociais e o antigo extremo respondeu à brincadeira, deixando os adeptos a sonhar com a contratação.

Após, esta temporada, conseguir a tão desejada promoção à League One, que representa a entrada no futebol profissional britânico, as atenções estão viradas para preparar o plantel para o aumento de dificuldade. O Wrexham já mostrou que pode atrair as atenções mais inusitadas, uma vez que também conseguiu tirar o guarda-redes Ben Foster (Manchester United, Watford e West Bromwich) da reforma, aos 40 anos, que defendeu o penálti decisivo no jogo do título.

Aliás, os donos estão a gravar um documentário, que passa na Disney+, onde mostram o dia a dia do futebol não profissional em Inglaterra e o crescimento do Wrexham. A cada época que passou desde a chegada ao clube, em 2020, os galeses têm mostrado melhorias, que culminaram com a chegada à League One, em 2023/24.

Será que Reynolds e McElhenney vão chocar o Mundo do futebol e conseguir mais um reforço de peso para o emblema galês?