Depois de Alvalade, Pedro Trigueira testa positivo à covid-19

Guardião do Tondela é o quarto jogador do plantel a testar positivo ao novo coronavírus. Treinador, Pako Ayestarán, também está infetado.

Pedro Trigueira, guarda-redes que defendeu a baliza do Tondela no jogo com o Sporting, no último domingo, acusou positivo à covid-19, juntando-se a Babacar Niasse, Manu Hernando e Salvador Agra na lista de jogadores infetados com o novo coronavírus no plantel beirão. Ao quarteto há que acrescentar o treinador Pako Ayestarán, que também testou positivo.

O próximo jogo do Tondela é frente ao Moreirense, no sábado, ficando ainda por se perceber a real dimensão do surto de covid-19 no plantel. Quanto ao Sporting joga o dérbi lisboeta com o Benfica, na sexta-feira.