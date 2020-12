Depois de Bernardo Silva, Cavani acusado pela federação por escrever "negrito"

JN/Agências Hoje às 12:12 Facebook

O avançado internacional uruguaio Edinson Cavani foi acusado de "conduta imprópria" pela Federação Inglesa de Futebol, depois de ter usado a expressão "gracias negrito" no Instagram.

A mensagem foi publicada pelo avançado, em resposta a um utilizador, após a vitória do Manchester United sobre o Southampton, por 3-2, no fim de novembro. O United esteve a perder por 2-0 mas acabou por vencer com dois golos do uruguaio e um do português Bruno Fernandes. Cavani defendeu que era apenas um cumprimento afetuoso.

"O Cavani e o clube têm a certeza de que a mensagem não tinha qualquer intenção maldosa, ele apagou-a e pediu desculpa, a partir do momento em que foi informado de que poderia ser mal-interpretado", indicou o clube, que irá contestar a acusação da federação.

Um episódio semelhante, também em Inglaterra, aconteceu no ano passado com o português Bernardo Silva, punido pela federação com um jogo de suspensão e 42 mil euros de multa, depois de ter publicado no Twitter uma imagem dos chocolates Conguito, ao lado de uma fotografia em criança de Mendy, de quem é colega de equipa e amigo próximo.